VIDÉO - Incendie d'un immeuble à Valence en Espagne : au moins quatre morts et quatorze personnes portées disparues

Au moins quatre personnes sont mortes et 14 autres portées disparues après l'incendie d'un immeuble résidentiel de 14 étages qui s'est propagé à une vitesse spectaculaire, dans la ville portuaire espagnole de Valence, selon les autorités. Selon les médias espagnols, la localisation des corps a été rendue possible par des drones.

Le feu s'est propagé à une vitesse spectaculaire, avec des conséquences meurtrières. Selon un premier bilan des autorités locales, au moins quatre personnes sont décédées dans l'incendie d'un immeuble résidentiel de 14 étages, jeudi, dans la ville portuaire espagnole de Valence. "Nous pouvons confirmer qu'il y a quatre morts", annonce Jorge Suarez Torres, directeur adjoint des urgences de la région de Valence.

Quatorze autres individus ont été blessés, à divers degrés, et pris en charge par les secours, indique un responsable des services d'urgence à l'AFP. Un enfant de sept ans figure parmi eux. À noter que six d'entre eux sont des pompiers, "ce qui souligne l'intensité du travail qu'ils sont en train de réaliser", précise Jorge Suarez Torres. Par ailleurs, "jusqu'ici, nous avons 14 personnes qui n'ont pas été localisées", ajoute la préfète de la région, Pilar Bernabé, prévenant que ce chiffre pourrait "varier" dans les prochaines heures.

Un incendie difficile à maîtriser malgré les moyens déployés

L'incendie s'est déclaré autour de 17h30 (16h30 GMT) au quatrième étage de cet immeuble construit il y a une quinzaine d'années comptant 138 appartements, pour des raisons encore inconnues. Il s'est rapidement propagé à l'ensemble du bâtiment et aucun appartement ne semble avoir été épargné par les flammes. Au total, 22 équipes de pompiers et huit unités médicales ont été envoyées sur place. Un hôpital de campagne a, en outre, été installé.

Immeuble en feu à Valence. - Jose Jordan / AFP

Mais le braiser est tel que les pompiers peinent, plusieurs heures plus tard, à le maîtriser. "Les caractéristiques de l'édifice ne nous permettent pas pour le moment d'éteindre (l'incendie) dans la partie intérieure. Nous travaillons à refroidir l'immeuble au niveau des façades, c'est l'objectif des prochaines heures et nous ne pouvons pas indiquer pour le moment quand nous pourrons entrer à l'intérieur de la structure", détaille le directeur adjoint des urgences de la région de Valence. La détection des corps, elle, a été rendue possible par des drones, rapportent les médias locaux.

Le Premier ministre Pedro Sanchez se dit "consterné face au terrible incendie d'un immeuble de Valence". Le dirigeant socialiste assure avoir offert aux autorités locales "toute l'aide nécessaire" de la part de l'État central et a transmis sa "solidarité à toutes les personnes touchées".