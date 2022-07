VIDÉO – Espagne : comment un drone a permis de sauver un enfant en difficulté en mer

C'est la société General Drones qui a piloté l'intervention du drone depuis la plage de Gandia. Dans le reportage ci-dessus, le pilote du drone explique l'opération à notre journaliste. "Entre le moment où on a eu l'alerte et qu'on a fait décoller le drone, et le moment où le jeune a pu enfiler son gilet de sauvetage, trente secondes seulement se sont écoulées".