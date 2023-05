VIDÉO - Espagne : attisé par le vent, l'incendie géant poursuit sa course

Le feu touche l'ouest du pays, la région de l'Estrémadure. L'incendie, dont les autorités tiennent l'origine pour criminelle, s'était déclaré dans le village de Pinofranqueado, où il a rapidement pris de l'ampleur, nourri par une forêt de pins extrêmement sèche. C'est ce qu'explique l'envoyé spécial de TF1, Ignacio Bornacin, dans la vidéo ci-dessous.

Trois villages ont été évacués. Au sol, 300 pompiers et militaires combattent les flammes jour et nuit. Les Canadairs et les hélicoptères sont nombreux, mais l'incendie est trop étendu et leur action semble dérisoire. Par endroits, les avions se font attendre et les habitants redoutent de perdre leurs maisons.