Plan anti-inflation en Espagne : TVA à zéro sur les produits de première nécessité

Interrogés par le JT de 13H, les habitants de San Sebastian sont ravis. "C'est formidable, on va pouvoir économiser plein d'argent, surtout sur l'huile, son prix a presque doublé", lance l'un d'eux dans la vidéo en tête de cet article. "On va vraiment s'en rendre compte au moment de payer ; on pourra acheter beaucoup plus d'aliments", renchérit un autre.

Les commerçants se réjouissent également de cette mesure. "Avant, les clients achetaient deux ou trois bouteilles d'huile, aujourd'hui, ils n'en prennent qu'une seule. Avec la baisse de la TVA, j'espère qu'ils reviendront acheter trois bouteilles", argumente le gérant d'une supérette. Toutefois, pour une boulangère, il faudrait aller plus loin pour faire face à l’explosion des prix. "Il faudrait appliquer les mesures sur tout, pas seulement sur le pain et les fruits. Il y a beaucoup d’autres produits sur lesquels la TVA est très élevée, ils devraient nous aider", affirme-t-elle.