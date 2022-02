Espagne : l'incontrôlable flambée des tarifs de l'électricité

Le prix du gaz a également augmenté de 10% en moyenne par rapport à 2021. Une inflation record qui frappe aussi directement les particuliers. En Espagne, 50% des foyers sont soumis aux tarifs de marché. "Ça devient délirant. À un moment, on ne va plus pouvoir payer. Il y a déjà beaucoup de personnes qui sont dans le rouge", s'exprime une jeune femme. "Avant, je payais entre 50 et 60 euros d'électricité par mois. Maintenant, c'est presque 120", fait savoir une homme.