VIDÉO - Espagne : les images impressionnantes d'incendies hors norme

Des scènes apocalyptiques. Depuis le 23 mars dernier, près d'une centaine d'incendies ravagent plusieurs régions du nord de l'Espagne, les Asturies et la Cantabrie. Dimanche 2 avril, l'équivalent de la surface de Paris était déjà parti en fumée, avec environ 11.000 hectares brûlés en l'espace de quelques jours.

Une situation très inquiétante alors que le printemps vient tout juste de commencer. Les autorités, elles, dénoncent des actes criminels. Un pic de 160 incendies simultanés a même été enregistré dans ces deux régions montagneuses réputées pour leurs forêts de feuillus, d'après les autorités espagnoles. Automobiliste cerné par des murs de flammes, un brasier à quelques mètres d'une station-service... Toutes les images en provenance d'Espagne attestent de feux de forêt très virulents, attisés par des vents violents.

Heureusement, depuis samedi, les soldats du feu espagnols - les "bomberos" - ont été aidés par des conditions climatiques plus favorables. Dans la région des Asturies, par exemple, 71 incendies étaient encore en cours samedi à la mi-journée, contre plus de 90 la veille. Mais la quasi-totalité sont "sous contrôle et stabilisés", a précisé au cours d'un point presse Oscar Rodriguez, le responsable des services d'urgence de la région.