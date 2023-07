Espagne : les images impressionnantes des inondations à Saragosse

"Les services de Saragosse continuent de travailler pour que la ville retrouve la normalité au plus vite. Plus de 200 soldats poursuivent leurs tâches de nettoyage et de sécurité", a tweeté dans la nuit la maire de la ville, Natalia Chueca, qui appelle à la "patience" et à la "prudence". La province est maintenue en vigilance orange en raison du risque d'orages avec grêle et fortes rafales de vent. Quelque 400 habitants restent privés d'électricité, selon El Pais.