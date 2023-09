VIDÉO - Le grand frisson des pyramides humaines en Catalogne

Jusqu'où montera cette tour humaine à Tarragone ? Ira-t-elle toucher le soleil dans une démonstration d'équilibre et de forces collectives ? Chez Esther et Ilé Gomes Encinas, c'est une affaire de famille. Et aujourd'hui est un grand jour. Leur fille Elia, 5 ans, va grimper au sommet d'une des tours. Alors, rien n'est laissé au hasard. "J'enroule cette ceinture pour protéger son dos et ses reins. Et ça aide également les grimpeurs à monter les uns au-dessus des autres", dit son père, Ilé Gomes Encinas. Une démonstration a lieu en plein salon. Évidemment, ne tentez pas ça chez vous sans les deux entraînements hebdomadaires requis.