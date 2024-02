VIDÉO - Espagne : un immeuble d'habitation ravagé par un incendie foudroyant

À Valence, un terrible incendie dans un immeuble a provoqué la mort d'au moins 4 personnes, 14 autres habitants étant encore portés disparus. Le feu s'est déclaré au quatrième étage, avant de se propager à grande vitesse au reste des appartements. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place ce vendredi.

L'incendie s'est propagé en quelques minutes dans un immeuble situé en plein cœur de Valence. Les flammes ont été attisées par des rafales de vent à plus de 60 km/h. Pris au piège au cœur du brasier, la vidéo du JT de TF1 ci-dessus montre des habitants tentent d'échapper aux fumées toxiques et au feu en se réfugiant sur leur balcon. L'intensité des flammes est telle qu'un pompier doit sauter pour s'enfuir. "C'est horrible, c'est hallucinant, je n'arrive pas à y croire. J'ai pu faire sortir ma fille et ma belle-mère, mais il y a encore des gens à l'intérieur", lance une habitante

Les soldats du feu auront lutté toute la nuit. Alors que les flammes ne sont qu'à quelques mètres, ils font sauter dans leur nacelle deux personnes sous les applaudissements de la foule. Après des heures de cauchemar, ces deux rescapés vont enfin pouvoir souffler.

Le matériau qui recouvrait la façade pourrait être en cause

Ce vendredi matin, impossible de pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Pour tenter de localiser les victimes, les pompiers doivent compter sur des drones. De l'immeuble, il ne reste qu'une carcasse. Il a entièrement brûlé et est "encore fumant" à la mi-journée, témoigne notre journaliste présente sur place. Selon elle, l'enquête va maintenant devoir déterminer comment l'incendie a pu se propager aussi vite. D'après les premiers éléments, le matériau qui recouvrait la façade pourrait être en cause. Cet immeuble du centre-ville comptait 138 logements et abritait 450 personnes.