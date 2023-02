Ballon espion au-dessus des États-Unis : Pékin procède à "des vérifications"

"Nous sommes en train de prendre connaissance de la situation et d'opérer une vérification. Nous espérons que les deux parties puissent gérer ce dossier avec sang-froid et prudence", a affirmé une porte-parole de la diplomatie chinoise, Mao Ning. "Émettre des conjectures et monter les choses en épingle avant même que les faits ne soient établis n'aide pas à une résolution appropriée du dossier", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse régulière.

Les soupçons d'espionnage via un ballon dans l'espace aérien américain pourraient raviver les tensions entre les deux pays à deux jours d'une visite officielle du chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, en Chine. Le ministère de la Défense nationale du Canada a par ailleurs indiqué vendredi dans un communiqué enquêter sur "un deuxième incident potentiel". Face à ces accusations, le ministère chinois des Affaires étrangères a donc fait part de retenue.