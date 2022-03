Estonie : opération dissuasion pour les militaires français

Si des militaires britanniques, danois et français sont en permanence positionnés dans ce petit pays d'un million trois cent mille habitants, leurs effectifs au sein de l'OTAN ont été renforcés pour épauler l'armée estonienne et ses 6 000 soldats. "Nous sommes dans le cadre de l'OTAN. Et nous avons ici une posture de réassurance de l'Estonie. Nous sommes dans un mode défensif, préventif et surtout non agressif", précise un responsable militaire français.