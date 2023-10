VIDÉO - Fusillades aux États-Unis : 18 morts, la traque du tireur se poursuit

Mercredi soir, peu avant 19 heures, deux fusillades ont éclaté à Lewiston, deuxième plus grande ville de l'État du Maine aux Etats-Unis. La première a eu lieu dans une salle de bowling, puis la seconde dans un bar-restaurant, six kilomètres plus loin.

Dans tout le secteur, une immense chasse à l'homme a été lancée pour retrouver le tireur présumé, toujours en fuite. Ce dernier a été identifié comme Robert Card, 40 ans. Si ces mobiles restent inconnus, il souffre de troubles mentaux et a récemment été interné en hôpital psychiatrique. Selon la télévision CNN, citant des sources des forces de l'ordre, Card est un réserviste de l'armée, instructeur certifié en armes à feu. Pour l'instant, seule sa voiture a été retrouvée.