VIDÉO - À 11 ans, ce garçon autiste est un génie autodidacte du piano

À l’entendre jouer, on imagine de longues années d’apprentissage. Il n'en est rien : Jude Kofie, enfant autiste, joue du piano depuis seulement un an, et n'a jamais pris un cours. Son talent a été découvert accidentellement lorsque son père l'a trouvé par hasard à la cave en train de jouer sur un vieux clavier. Depuis, il filme son fils jouant partout où il le peut : dans sa paroisse, à la journée des anciens combattants, dans les mariages...