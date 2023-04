VIDÉO - États-Unis : À 13 ans, un élève arrête le bus scolaire en marche, et sauve ses camarades

Après l'incident, le père de l'adolescent a tout de suite été prévenu. "J'ai reçu un coup de fil des policiers et je me suis dit : 'Oh non, qu'est-ce qu'il a encore fait ?'. Et ils m'ont dit que c'était pour une bonne nouvelle. Ils m'ont dit : 'Votre fils est un héros !"", témoigne avec humour Steeve Reeves. Quand il sera adulte, Dillon Reeves souhaite sauver d'autres vies, en devenant pompier. Une vocation pour laquelle il vient de démontrer de très bonnes prédispositions.