À nouveau candidat, Biden balaie les critiques sur son âge et dit se "sentir bien"

Ça sera vraisemblablement un des sujets principaux autour de sa campagne, et Joe Biden ne veut pas le contourner. Le dirigeant de 80 ans, qui a annoncé officiellement mardi qu'il allait se présenter à nouveau, est d'ores et déjà le plus vieux président de l'histoire américaine. S'il est réélu, il aura 86 ans à la fin de son deuxième mandat. Mercredi, il a abordé de front la question de son âge, cherchant à se montrer rassurant.

Le président démocrate évoque rarement ce facteur, mais les sondages montrent que celui-ci inquiète une vaste majorité des électeurs, et sera inévitablement utilisé contre lui par ses concurrents. Au lendemain du lancement de sa campagne dans une vidéo de trois minutes diffusée à 6h heures du matin, Joe Biden a jugé normal que les Américains s'interrogent.

Questionné sur le sujet lors d'une conférence de presse commune avec son homologue sud-coréen Yoon Suk Yeol à la Maison Blanche, il a admis s'être lui-même posé beaucoup de questions. "Je conçois que les gens s'interrogent. Moi-même je m'interrogerais. Je me suis interrogé avant de décider de faire campagne", a-t-il répondu. Pour autant, "je me sens bien", a-t-il ajouté, assurant avoir suffisamment d'énergie pour faire campagne tout en exerçant une des fonctions les plus exigeantes du monde. "Je suis enthousiaste à cette perspective", a-t-il lancé.