Affaire des documents classifiés : inculpé, Donald Trump dénonce "un abus de pouvoir odieux"

Bien que Trump a déjà connu l'épreuve d'une comparution au tribunal, avec son inculpation en avril par la justice de l'État de New York pour plusieurs fraudes comptables, c'est la première fois qu'un ancien président des États-Unis est inculpé au niveau fédéral. Un événement qui fait l'objet d'une attention médiatique vertigineuse. Durant plus de 24 heures, les hélicoptères des médias ont retransmis ses moindres mouvements, de son avion privé à ses clubs de golf en passant par le tribunal.

Mais ce dossier à Miami paraît plus compromettant. Outre-Atlantique, une loi oblige les présidents à transmettre tous leurs emails, lettres et autres documents de travail aux Archives nationales. Une autre interdit de conserver des secrets d'État dans des lieux non autorisés et non sécurisés. À son départ de la Maison Blanche, en janvier 2021, Donald Trump a pourtant emporté des dizaines de cartons remplis de dossiers.

En janvier 2022, après plusieurs relances, il a accepté de restituer des boîtes contenant près de 200 documents classifiés, mais en a conservé secrètement. Pour les récupérer, le FBI a effectué une perquisition spectaculaire à Mar-a-Lago, le 8 août, et ont saisi une trentaine d'autres boîtes, contenant 11.000 documents.