VIDÉO - États-Unis : après des tempêtes de neige, la Californie submergée par des inondations

Près de 10.000 habitants ont reçu un ordre d'évacuation, et deux personnes sont mortes. D'après les autorités, les cours d'eau connaissent des crues majeures. Sur place, 4.000 secouristes tentent de réduire les menaces, notamment en drainant l'eau des rues autant que possible. Les pluies ne cessent pas, et le niveau des rivières est au cœur des préoccupations des secours.