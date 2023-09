VIDÉO - États-Unis : après le passage de l'ouragan Idalia, la Floride mesure l'ampleur des dégâts

Des bénévoles se sont d'ailleurs présentés jeudi 31 août dans la matinée, pour l’aider à déblayer, à colmater la brèche et réparer. Les agents s'activent également pour redonner de l’électricité aux 13.000 foyers qui en sont toujours privés sur le secteur de Perry, car l’heure est déjà à la reconstruction et à la réparation. Ce qui n’est pas le cas dans d’autres États. Car Idalia, rétrogradée en tempête tropicale, a poursuivi sa route vers l'est, touchant la Caroline du Sud et la Géorgie où il s'est accompagné de pluies diluviennes, atteignant jusqu'à 25 centimètres, et de montées des eaux menaçant les habitants des côtes et provoquant des coupures de courant.

Jeudi matin, plus de 310.000 foyers étaient privés d'électricité en Floride, Géorgie et Caroline du Sud, selon le site spécialisé PowerOutage.us. Pour l'heure, aucun mort n'est à déplorer, mais le gouverneur de Floride Ron DeSantis a averti que "cela pourrait très bien changer" étant donné l'ampleur de la tempête. Les scientifiques ont prévenu que ces phénomènes deviennent plus puissants à mesure que la planète se réchauffe en raison du changement climatique dû aux activités humaines.