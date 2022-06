VIDÉO - Miami : la grosse frayeur des passagers d'un avion transformé en boule de feu

Interrogée par la chaîne américaine CBS, Paola Garcia, l'une des passagères du vol, raconte avoir eu la peur de sa vie. "J’ai cru que j’allais mourir. J'ai pris dans mes bras le vieil homme à côté de moi. C’était horrible. On était secoués d'un côté à l'autre et les fenêtres se sont brisées. Ensuite, les gens se sont mis à courir et j'ai sauté de mon siège et je me suis mise à courir parce qu’il y avait le feu."

"L'avion a commencé à bouger très, très fort avant d'atterrir", explique un autre voyageur, dans la vidéo en tête de cet article. "C'est comme s'il avait atterri sans roues", ajoute un troisième.