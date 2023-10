"Armé et dangereux" : le profil inquiétant de Robert Card, le tireur présumé de la tuerie du Maine activement recherché

Un homme "armé et dangereux". La chasse à l'homme se poursuit dans le Maine, au nord-est des États-Unis, pour retrouver l'auteur présumé de deux fusillades dans une salle de bowling et un bar-restaurant à Lewinston, deuxième plus grande vile de l'État. Au moins 22 morts et plus d'une cinquantaine de blessés sont à déplorer.