Californie : les images du sauvetage exceptionnel d'un homme accroché à une falaise après une chute de 18 mètres

Un sauvetage exceptionnel a eu lieu aux États-Unis, en Californie, ce dimanche 31 mars. Un homme a fait une chute de 18 mètres, mais est parvenu à s'accrocher à la paroi. Une équipe de secours en hélicoptère a ensuite réussi à le sauver.

"Mec, tiens bon !". Un homme a fait une chute de 18 mètres de haut, ce dimanche 31 mars, alors qu'il se trouvait dans le parc national du Golden Gate, près de San Francisco, dans l'État américain de Californie. Il est néanmoins parvenu à s'accrocher in extremis à la paroi de la falaise et est resté en équilibre précaire jusqu'à ce qu'une équipe de sauveteurs en hélicoptère vienne le chercher.

Un sauvetage risqué

C'est alors un sauvetage rapide et impressionnant qui est mené. Sur les images de l'équipe de sauveteurs, filmées depuis l'hélicoptère, on voit l'homme qui lutte pour rester accroché à la falaise, quelques mètres au-dessus de l'océan Pacifique, où la marée est montante et menaçante. Un officier de vol tactique, spécialiste des sauvetages risqués, descend pour tenter d'hélitreuiller la victime, immobile et toujours maintenu à la roche.

"Attache ta main gauche ici, très bien, ici. Main droite à travers, voilà", guide le sauveteur sur les images de sa caméra embarqué, tandis que l'homme trouve la force de suivre ses consignes. Une fois la personne bien attachée, l'hélicoptère peut repartir. L'homme s'en sort avec seulement quelques égratignures et une belle frayeur. Les autorités ont par ailleurs rappelé qu'il ne faut pas s'approcher trop près des falaises dans ce parc national de Californie. Une à deux personnes perdent la vie pour cette raison chaque année.