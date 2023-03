Piégé par la neige pendant six jours, un grand-père survit grâce aux conseils du Koh-Lanta américain

Il s'est d'abord protégé du froid grâce à une couette et une serviette de bain récupérées dans sa voiture. Puis a préservé la batterie de son véhicule, en alternant les périodes de fonctionnement et d'extinction. Pour s'hydrater, Jerry Jouret ouvrait la vitre et avalait de la neige. Et pour s'alimenter, il mangeait "des croissants et des biscotti", explique son petit-fils au média britannique.

Une bonne façon de s'en sortir... Jusqu'à ce que le ciel ne lui tombe sur la tête. Ou plutôt que la durée de vie de la batterie de sa voiture n'atteigne ses limites. En voulant remonter la vitre, cette dernière s'est arrêtée net. De quoi laisser entrer directement le froid dans son véhicule. "Il avait peur que ce soit la fin de ses jours", rapporte son petit-fils. Le début d'une course contre-la-montre.