VIDÉO - "Un enfant de six ans" : quand Joe Biden s'attaque (encore) à Donald Trump

Joe Biden a tancé samedi soir son concurrent à la présidentielle américaine Donald Trump, décrit comme un "enfant de six ans". Le président américain s'est exprimé lors du dîner annuel des correspondants de la Maison Blanche.

De l'autodérision et une salve de critiques contre son rival. Joe Biden a profité de la tribune offerte samedi soir par le diner annuel des correspondants de la Maison Blanche pour faire campagne. À six mois de l'élection présidentielle, le président sortant a fustigé son opposant, un "enfant de six ans".

Âgé de 81 ans, Joe Biden a pris la parole pour railler son rival républicain, 77 ans, expliquant que "l'âge est la seule chose que nous avons en commun". "L'élection de 2024 bat son plein et oui l'âge est un sujet", a reconnu Joe Biden avant de lancer : "Je suis un adulte qui se présente contre un enfant de six ans". Le démocrate semble inspiré ces derniers jours quand il s'agit de critiquer Donald Trump. "Souvenez-vous, quand il essayait de gérer le Covid, il a suggéré de s'injecter un peu d'eau de Javel dans les veines", avait-il notamment lancé mercredi lors d'un déplacement de campagne, ajoutant : "Il s'est raté, tout est allé dans ses cheveux !".

"Joe l'endormi est toujours debout"

La présence du dirigeant américain à ce gala annuel s'inscrit dans la longue tradition de l'événement, interrompue pendant le mandat de son prédécesseur Donald Trump, qui veut que le président écoute, avec le sourire, un humoriste l'éreinter en règle devant une assemblée en smoking et robes longues, puis prononce un discours émaillé de blagues plus ou moins réussies.

À la manœuvre cette année pour rire du président américain se trouvait le comédien Colin Jost, auteur et acteur pour l'émission phare de la télévision américaine "Saturday Night Live", diffusée sur NBC. "Je voudrais signaler qu'il est 22h passées, Joe l'endormi est toujours debout, pendant que Donald Trump a passé la semaine à s'endormir au tribunal chaque matin", a asséné l'humoriste, dans une allusion au procès à New York de l'ancien président pour une affaire de paiements dissimulés à une ancienne actrice de films X.

De nombreux invités de marque, journalistes ou célébrités, étaient aussi présents à l'hôtel Hilton de Washington où une centaine de manifestants contre la politique du président vis-à-vis d'Israël étaient rassemblés près de l'entrée. Certains protestataires ont alors entonné des slogans tels que "Honte à vous".