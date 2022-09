États-Unis : chaleur et tempête de sable sur la côte ouest

Les autorités recommandent à la population de ne pas sortir, mais certains, comme des ouvriers, n'ont pas vraiment le choix. Les plus jeunes vont à la plage pour se rafraîchir, les autres cherchent l'ombre et la fraîcheur. Par ailleurs, la municipalité a ouvert plusieurs centres d'accueil pour que les plus démunis puissent passer quelques heures au frais. Au nord de la Californie, la vague de chaleur est aussi à l'origine de plusieurs départs de feu attisé par des vents violents. Des milliers de personnes ont dû fuir leurs habitations.