Affaire des ballons chinois : Pékin fustige la réaction "hystérique" des Américains

"Nous demandons instamment aux États-Unis de ne pas faire de telles choses absurdes simplement pour détourner l'attention de ses problèmes intérieurs", a mis en garde Wang Yi. "Nous avons demandé aux États-Unis de gérer cette situation de manière calme et professionnelle", a-t-il estimé. "Malheureusement, les États-Unis ne tiennent pas compte de ces faits et utilisent des avions de chasse de pointe pour abattre un ballon avec leurs missiles, ce qui est, selon moi, absurde et hystérique".