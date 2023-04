À New York, un "poste de police clandestin" supervisé par Pékin démantelé

Un "poste de police clandestin" : c'est ce que les enquêteurs ont démantelé à l'automne 2022, en plein cœur de Chinatown. C'est là, dans le centre de Manhattan, que Pékin parvenait à faire passer directement ses ordres pour "étendre sa vision autoritaire du monde", selon le procureur fédéral de Brooklyn, Breon Peace. Ce dernier a annoncé lundi l'arrestation de deux suspects.

Il s'agit de citoyens américains, identifiés comme Lu Jianwang, 61 ans et Chen Jinping, 59 ans. Ils ont été interpellés à leur domicile à New York, sous le soupçon d'avoir participé aux opérations d'un "poste de police" clandestin et pour destruction de preuves. Selon le procureur de Brooklyn, les locaux, fermés par le FBI à l'automne 2022, occupaient "un étage entier" d'un "immeuble de bureaux anodin". Ils offraient à la fois des services administratifs à la communauté chinoise, comme des renouvellements de permis de conduire.