Commander, le chien des Biden, accusé d'être un "mordeur en chef" à la Maison Blanche

Ce n'est pas une première pour les Biden. Major, autre chien du couple présidentiel, avait été brièvement envoyé en 2021 dans le Delaware, fief familial des Biden, pour suivre des cours de dressage après avoir mordu au moins un employé de la Maison Blanche. Sur recommandation de spécialistes, les Biden avaient dû finalement s'en séparer et le confier à des amis vivant "dans un environnement plus calme".

En janvier 2021, Joe Biden et son épouse Jill ont emménagé à la Maison Blanche avec deux bergers allemands, Champ et Major. Après le décès de Champ, les Biden l'ont remplacé avec le jeune et fougueux Commander.