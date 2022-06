VIDÉO - "Sept à Huit" : ces camping-cars XXL qui sillonnent les routes des États-Unis

"Hit the road, Jack". Cette chanson du répertoire de Ray Charles revient de façon récurrente dans le reportage de Sept à Huit visionnable en tête de cet article. Et pour cause : ceux qui "prennent la route" seraient de plus en plus nombreux aux États-Unis depuis la crise du Covid. Une fugue bien organisée, en camping-car et souvent en famille. Un changement de vie : on vend sa maison, on organise sa subsistance, et on "prend la route".