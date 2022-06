États-Unis : de plus en plus de camping-cars XXL sur les routes

C'est un peu un retour à la vie de cow-boys durant la conquête de l'Ouest. Pendant la pandémie, beaucoup d'Américains ont vendu leur maison pour partir sur les routes. Ils ont opté pour une vie nomade dans des camping-cars tout confort, dont certains coûtent plus de deux millions d'euros. Ce style de vie a le vent en poupe aux États-Unis. En effet, plus de 430 000 Américains se sont offert une maison roulante en 2020. Ainsi, des couples de retraités retrouvent la liberté et vivent dans des ressorts spécialement aménagés pour leur véhicule. Et des familles parcourent des centaines de milliers de kilomètres à travers les États-Unis.