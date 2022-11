VIDÉO - États-Unis : découvrez les images impressionnantes des tornades qui ont traversé le Texas

Tentant tant bien que mal de naviguer entre les décombres, un jeune garçon répète, sonné : "Je cherche ma couverture, je cherche ma couverture". Tout autour de lui, des débris de charpente, de murs, de chambranles de fenêtres arrachés et de meubles renversés, des images saisissantes à retrouver dans le reportage du 13H de TF1 en tête d'article. Cette famille, heureusement saine et sauve, a tout juste eu le temps de quitter sa maison avant que celle-ci ne s'effondre. Une tornade dévastatrice a traversé leur quartier, dans la localité texane de Paris, ce vendredi soir.

Sur les vidéos tournées par un chasseur d'orage, on distingue nettement la puissante colonne d'air tourbillonnant traverser des champs, emportant avec elle un épais nuage de débris. Une tempête d'une extrême violence, capable de renverser un poids lourd non loin de là, dans la ville de Sherman. Sur les routes, plongées dans le brouillard, plusieurs automobilistes ont ainsi perdu le contrôle de leur véhicule. "Je me suis dit 'mon Dieu, faites que je m'en sorte et que je ne blesse personne'!", lance l'un d'eux, encore sous le choc. "J'ai essayé de toutes mes forces d'arrêter la voiture, mais je ne pouvais pas", témoigne un jeune homme, "j'ai percuté un camion, et on m'est rentré dedans quatre autres fois".