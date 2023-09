États-Unis : des dizaines de milliers de festivaliers du Burning Man piégés par la boue en plein désert

"Les portes et l'aéroport de Black Rock City [le nom du site, NDLR] restent fermés, toute entrée ou sortie est retardée jusqu'à nouvel ordre", a répété à intervalles réguliers, depuis minuit, le compte Twitter du Burning Man, qui a débuté le 27 août et doit se terminer lundi. Les organisateurs ont par ailleurs invité les participants déjà présents sur place à "conserver eau, vivres et carburant" ainsi que de "trouver un abri chaud et sûr".