VIDÉO - Des nuées d'insectes rendent les New-Yorkais fous

Déjà exaspérés par la pollution liée aux fumées des incendies venues du Canada, les New-Yorkais doivent désormais, en plus, faire attention à ne pas avaler ces petites bêtes. D’après les spécialistes, il s’agit de pucerons particulièrement présents après un hiver très doux et un printemps très pluvieux. "Le début de l’été, avec l’humidité et la chaleur et les très fortes précipitations très localisées de ces dernières semaines, offre un terreau favorable à leur développement", explique Jody Gangloff-Kaufmann, chercheuse à l'Université Cornell.

Ces pucerons ne piquent pas et ne représentent aucun danger pour l’humain, seulement pour les plantes.