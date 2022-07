VIDÉO - États-Unis : des passagers sautent d'un train en feu dans le Massachusetts

Les faits se sont produits mardi matin, dans le Massachusetts. Une épaisse fumée et de grosses flammes sont sorties des wagons de tête alors que le train se trouvait sur le pont entre Wellington et Somerville, dans les environs de Boston, à l'est des États-Unis.

Les flammes ont conduit des passagers à s'échapper par les fenêtres du train, comme le montre la vidéo en tête de cet article. Une femme a même préféré plonger dans la Mystic River, en contrebas. Elle s’en est heureusement sortie indemne.