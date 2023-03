Désormais inculpé, que va-t-il se passer pour Donald Trump ?

L'inculpation de Donald Trump ne l'empêche pas d'être candidat à un second mandat, et ce, même s'il est condamné. Ce qui est encore loin d'être le cas. D'après notre journaliste Margot Haddad, à New York, il faut attendre entre un an et un an et demi avant la tenue d'un procès (voir vidéo en tête de cet article). Soit en 2024, en pleine campagne électorale.