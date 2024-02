VIDÉO - Deux morts après le crash d'un jet privé sur une autoroute en Floride : "L'aile a pulvérisé la voiture"

Deux personnes ont été tuées vendredi dans le crash d'un jet privé. L'engin a atterri en catastrophe sur une autoroute du sud de la Floride, aux États-Unis. Les circonstances du drame restent inconnues.

L'aile d'un jet privé qui vient "pulvériser" une voiture. C'est la scène surréaliste à laquelle ont assisté les conducteurs d'une autoroute très fréquentée du sud de la Floride, aux États-Unis, où un jet privé s'est écrasé ce vendredi 9 février. Ce violent accident a tué deux personnes, selon les autorités.

Un atterrissage en catastrophe

L'accident est survenu vers 15h15 locales, non loin de la petite ville de Naples, dans le golfe du Mexique. Deux minutes avant l'atterrissage, le pilote a contacté par radio le poste de contrôle aérien pour dire "qu'il avait perdu les deux moteurs et qu'il demandait un atterrissage en urgence", a fait savoir dans un communiqué le Conseil national de la sécurité des transports américain. "Le contrôleur aérien a immédiatement autorisé l'avion à atterrir lorsque le pilote a déclaré qu'il n'arriverait pas à atteindre la piste", a précisé le porte-parole de l'aéroport de Naples, Robin King. C'est alors que le pilote de ce Bombardier Challenger 600 a pris la décision de se poser sur l'Interstate 75, cette immense autoroute qui relie la région des Grands Lacs au nord des États-Unis à la Floride, au sud.

Un atterrissage en catastrophe, au cours duquel l'engin est entré en collision avec deux véhicules, selon l'agence Reuters, et interrompant la circulation. "L'aile a pulvérisé la voiture devant nous", a ainsi témoigné Brianna Walker, une conductrice qui a vu l'aile de l'avion entraîner la voiture devant la sienne et percuter le mur. Elle et son amie ont toutefois pu repérer l'avion quelques instants avant qu'il ne heurte le bitume, leur permettant de s'arrêter avant l'impact. "L'avion était au-dessus de nos têtes à quelques centimètres", a-t-elle témoigné dans la presse. "Il a pris un virage à droite et a traversé l'autoroute en dérapage." Une explosion de flammes a ensuite jailli de l'avion, selon son témoignage. Sur les images diffusées par l'agence de presse, un épais panache de fumée noire s'élevait dans les airs.

L'Agence américaine de régulation de l'aviation civile et le Conseil national de la sécurité des transports enquêteront sur les circonstances du drame.