États-Unis : deux policiers blessés et scène de panique à Philadelphie lors des célébrations du 4 juillet

Alors qu'une fusillade lors d'un défilé près de Chicago était survenue quelques heures plus tôt, faisant au moins six morts, des coups de feu ont également retenti à Philadelphie, en Pennsylvanie, lors des célébrations du 4 juillet. En plein feu d'artifices dans les environs de la Benjamin Franklin Parkway, une des avenues principales de cette ville du nord-est des États-Unis, deux policiers ont été visés par des tirs. Blessés, ils ont été immédiatement transférés à l'hôpital et seraient désormais dans un état stable.