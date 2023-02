VIDÉO - "Nous agirons pour protéger notre pays" : l'avertissement de Joe Biden à la Chine

L'attitude du président dans l'affaire de l'aéronef chinois avait été vivement critiquée par l'opposition républicaine, qui lui avait reproché d'avoir attendu pour abattre l'engin, signe selon elle de la "faiblesse" de son administration face à la Chine. Samedi, un ballon appartenant à Pékin, considéré par le Pentagone comme un engin espion destiné à récolter des informations sensibles, a survolé une partie du territoire américain avant d'être abattu au large des côtes de Caroline du Sud. De son côté, la Chine a affirmé qu'il s'agissait d'un aérostat civil, destiné principalement à recueillir des données météorologiques.

Dans son discours, Joe Biden a ainsi voulu redresser la barre et se montrer ferme, soulignant que les États-Unis étaient "dans la position la plus forte depuis des décennies pour concurrencer la Chine ou qui que ce soit d'autre dans le monde". Il a également assuré que "gagner la compétition avec la Chine devrait nous unir tous" tout en se disant déterminé à "travailler avec la Chine là où cela peut servir les intérêts des Américains et être bénéfique au monde entier".