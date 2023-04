Avant Donald Trump, Ulysses Grant, premier président arrêté... pour excès de vitesse en calèche

"Le devoir est le devoir, monsieur, et je vais devoir vous arrêter". En 1872, William H. West se confond en excuses en amenant au poste de police Ulysses S. Grant. Et pour cause : ce dernier n'est autre que… le président des Etats-Unis. Son crime ? Un excès de vitesse avec sa calèche. Durant des décennies et jusqu'à ce mardi, jour de la comparution de Donald Trump à New York, il est resté comme le seul dirigeant américain à avoir été arrêté.

À l'époque, l'affaire avait fait la Une de la presse. En particulier celle du Sunday Star. C'est dans ce journal qu'en 1908, West avait raconté avec détails cette arrestation sans précédent. Au moment des faits, Ulysses S. Grant est président réélu depuis 1869. Ancien général de guerre pour l'armée de l'Union, il est reconnu pour ses talents de cavalerie. Talents qu'il dévoile souvent avec ses amis lors de courses dans le quartier huppé de Washington.