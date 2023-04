Inculpé pour des paiements dans trois affaires gênantes, Donald Trump plaide non coupable

"Not guilty". Donald Trump a plaidé non coupable aux 34 chefs d'inculpation dévoilés contre lui ce mardi, à New York, au cours d'une audience historique de deux heures, à l'issue de laquelle il est sorti libre et sans contrôle judiciaire, devant les caméras. Le procès de l'ancien président pourrait débuter en janvier 2024, à New York.

Donald Trump a été inculpé pour avoir "orchestré" une série de paiements pour étouffer trois affaires embarrassantes avant l'élection présidentielle de 2016, a détaillé le procureur de Manhattan, Alvin Bragg. Ce dernier a retenu, au terme de cinq années d'enquête, 34 chefs d'inculpation contre l'ex-locataire de la Maison Blanche. Son avocat Todd Blanche a dénoncé une "triste" inculpation "toute faite" et a promis de la combattre.