Visiblement pas ébranlé par sa condamnation historique au pénal, l’ancien président américain étend sa présence en ligne. Le septuagénaire a ouvert son compte TikTok quatre ans après avoir songé bannir l’application lorsqu’il était à la Maison Blanche. L’activité de son concurrent Joe Biden sur le même réseau n’est sans doute pas étrangère à sa décision…

Après un sérieux uppercut judiciaire, il est prêt à monter sur le ring. Donald Trump a réservé sa première sortie publique majeure depuis sa condamnation historique au pénal à un évènement de l’organisation star du MMA aux États-Unis. Accueilli en héros par les spectateurs du Prudential Center de Newark ce samedi 1ᵉʳ juin, l’ancien président américain en a profité pour enregistrer la toute première vidéo de son compte TikTok, ouvert dans la foulée. "C’est mon honneur", lance-t-il à Dana White, président de l’UFC, choisi pour introduire le montage clipé de 13 secondes. Suffisant pour montrer le septuagénaire conquérant, enchaînant selfies et ovations.

L'application au coeur de la campagne

Trois heures à peine après sa mise en ligne, la vidéo dépassait les deux millions de vues. Sa page comptabilisait plus de 379.000 abonnés, soit déjà plus que celle créée par son adversaire Joe Biden en février au moment du Super Bowl. Si certains s’attardent à parler de l’influence que pourrait avoir la chanteuse Taylor Swift sur le résultat de leur duel en novembre, d'autres soulignent également le rôle que pourrait jouer TikTok auprès des jeunes votants.

Selon AP, un tiers des Américains de moins de 30 ans s’informent sur la plateforme qui compte 170 millions d’utilisateurs outre-Atlantique. Le président Biden a promulgué une loi obligeant la maison-mère de TikTok, ByteDance, à couper tout lien avec la Chine sous peine d’être interdite aux États-Unis. Le texte donne 170 jours à l’entreprise pour trouver de nouveaux investisseurs non chinois. Mais cette dernière refuse de vendre.

Interrogés par CNN, des influenceurs américains dénoncent "une grande erreur de la part de la campagne de Biden, qui va avoir une influence sur le vote des jeunes". Un autre tacle auprès d’AP "l’hypocrisie de l’administration Biden" qui dans le même temps a fait du réseau social un outil majeur de communication en vue de la présidentielle. NBC News rapporte ainsi que le président sortant privilégie désormais les réseaux sociaux aux traditionnels meetings.

C’est sans doute dans cet espace que Donald Trump espère gagner des points auprès de la Gen Z. Lorsqu’il était à la Maison Blanche, le Républicain a un temps envisagé la possibilité de bannir TikTok dans un contexte de vives tensions entre Washington et Pékin. Il avait tenté, sans succès, de forcer la vente de l’application aux groupes Oracle et Walmart. Quatre ans plus tard, il a changé d’avis et se prononce désormais contre une interdiction qui, selon lui, ne ferait que booster les affaires de réseaux sociaux qu’il a par le passé critiqué, comme Facebook et sa maison-mère Meta.