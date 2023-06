Affaire des documents confidentiels : Donald Trump plaide non coupable devant le tribunal

Sa réponse était attendue. Et elle est sans surprise. Devant le tribunal fédéral de Miami, où il s'est présenté ce mardi, Donald Trump a plaidé non coupable, par la voix de son avocat, des charges à son encontre dans l'affaire des documents confidentiels. "Nous plaidons sans aucun doute non coupable", a déclaré son avocat Todd Blanche lors de l'audience.