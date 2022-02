VIDÉO - États-Unis : Amazon lancera un magasin de vêtements sans vendeur courant 2022

Imaginez un magasin de vêtements sans vendeurs. Un bonheur pour celles et ceux qui ne veulent pas être importunés, un cauchemar pour les autres en quête d'un contact humain, des conseils sur une taille, etc. Amazon poursuit son expansion du e-commerce vers les magasins avec Amazon Styles, une expérimentation de ce qui pourrait être une vision du futur avec des magasins de vêtements où le métier de vendeur n'existe plus et où tout se fera via un code-barre avec son téléphone.

Amazon va donc bel et bien ouvrir un magasin de vêtements high-tech à Los Angeles courant 2022 avec des technologies utilisées dans ses centres logistiques permettant de combiner les avantages du shopping en ligne et en personne, malgré les accusations d’abus de position dominante qui pèsent sur lui. Pour l'heure, rien de tel en France.