Écrasée par une des pires vagues de chaleur de l’année, la Californie ravagée par un incendie alarmant

Pendant une alerte Flex, les consommateurs sont invités à réduire leur consommation d'électricité entre 16 et 21 heures, lorsque le réseau est le plus sollicité en raison de la forte demande et de la diminution de l'énergie disponible des panneaux solaires. Il est demandé aux Californiens d’éviter l’utilisation des gros appareils électroménagers, d’éteindre toutes les lumières inutilisées et de débrancher tout ce qui n’a pas d’utilité majeure. L’alerte Flex préconise aussi de régler son thermostat à 25,5 degrés.

Dans le même temps, comme si la vague de chaleurs n’était pas assez éprouvante pour les Californiens, un incendie de forêt fait rage dans le nord du comté de Los Angeles. À cause des fortes chaleurs, le feu s’est rapidement étendu et il a été demandé à de nombreux habitants de quitter leur foyer de toute urgence. Les personnes qui ont dû quitter leur foyer ont été pris en charge et logés par la Croix-Rouge.