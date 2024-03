Effondrement d'un pont aux États-Unis : que s'est-il passé ?

Le Francis Scott Key Bridge s’est partiellement effondré dans la nuit de lundi à mardi après avoir été percuté par un cargo à Baltimore, dans le Maryland. Plusieurs personnes tombées à l’eau sont activement recherchées par des plongeurs dépêchés sur les lieux. Voilà ce que l’on sait, à ce stade, de cette catastrophe spectaculaire dont les images tournent en boucle sur les réseaux.

C’est un drame aussi rare que spectaculaire qui s’est joué dans la nuit de lundi à Baltimore, Aux alentours de 1h35, un cargo marchand a percuté le Francis Scott Key Bridge alors qu’il se dirigeait vers le port de cette ville du Maryland, l’un des plus importants des États-Unis. Comme on peut le voir sur des images des caméras de surveillance et de plusieurs amateurs, présents sur les lieux, le choc a entraîné l’effondrement partiel de l’édifice, entraînant plusieurs personnes dans sa chute…

Quand eu lieu la collision ?

À environ 01H30 (05H30 GMT), le Francis Scott Key Bridge a été percuté par le Dali, un porte-conteneurs battant pavillon singapourien, long de 300 mètres, à destination du Sri Lanka. En l'espace de quelques secondes, la quasi-totalité du pont s'est effondrée, entraînant des véhicules et des personnes dans sa chute. Sur des images issues de caméras de surveillance, on peut voir le navire émettre une fumée noire avant de percuter le pont.

Un navire déjà impliqué dans une collision

On ne sait pas, pour l’heure, les raisons qui l’ont fait dévier de sa trajectoire. Il s'agit d'un navire relativement récent puisque sa construction effectuée dans un chantier naval d'Ulsan, en Corée du Sud, remonte à 2015. En 2016, il avait causé un incident au port d'Anvers. Si la société Synergy Group indique les 22 membres de l'équipage était indiens, CNN affirme que le navire était piloté par un Américain, afin de l'aider à sortir du port de Baltimore sans encombre.

Au moins 7 personnes recherchées

C'est après avoir reçu plusieurs appels d'urgence que les pompiers de Baltimore se sont rendus sur les lieux du drame, a expliqué lors d'une conférence de presse leur chef, James Wallace. Deux personnes ont été rapidement secourues. L'une a refusé d'être prise en charge, l'autre a été transportée vers un hôpital dans un état grave. Aucun détail n'a filtré sur leur âge et leur identité.

Ce sont au moins sept personnes qui sont encore recherchées, dans l'eau et sur la structure. La plupart d’entre elles seraient des ouvriers qui travaillaient sur le pont. Des plongeurs ont été dépêchés dans des eaux dont la température ne dépasse pas les 10°C à cette période de l’année. Ce qui rend les chances de survie particulièrement difficiles.

Des conséquences économiques catastrophique ?

Inauguré en 1977, le Francis Scott Key Bridge enjambe la rivière Patapsco et le port de Baltimore, le neuvième plus important des États-Unis. L’an dernier, il a accueilli 52 millions de tonnes de marchandises, pour un montant estimé à 80 milliards de dollars. Il fait travailler plus de 15.000 personnes sur site et plus de 139.000 dans tout le Maryland.

Plus de 30.000 voitures empruntent chaque jour le pont qui s'est effondré. Alors que la circulation a été totalement coupée, les autorités se préparent déjà à d'importantes conséquences économiques, dans un pays où le transport par camion joue un rôle essentiel.