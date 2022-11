VIDÉO - États-Unis : en campagne avec les "bébés-Trump", candidats aux élections de mi-mandat

En tout, pour ces élections de mi-mandat, qui doivent renouveler la Chambre des représentants, un tiers du Sénat, et 36 sièges de gouverneur, Donald Trump soutient ou parraine près de 250 candidats. Tous copient son style, ses idées, et souvent aussi ses outrances. Kari Lake, par exemple, revendique son surnom "la Trump en jupons". En course pour le poste de gouverneure d'Arizona, elle fait partie des très nombreux candidats républicains qui continuent à ne pas reconnaître la victoire de Joe Biden en 2020.