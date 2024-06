Deux importants incendies se propagent au Nouveau-Mexique, au sud des États-Unis, où 7000 personnes ont dû fuir leurs maisons. Plus de 1000 bâtiments ont été détruits et l'état d'urgence a été déclaré. La sécheresse et le vent accélèrent la propagation des flammes.

Nous sommes encore à une heure de route des flammes et la vallée est déjà visible, enveloppée dans un très épais nuage de fumée. Et pour cause, une fois sur place, deux feux convergent vers la petite ville de Ruidoso, au Nouveau-Mexique (États-Unis). Et ils restent pour le moment incontrôlables, malgré la présence de plus de 800 pompiers sur le secteur. Par précaution, 7000 personnes ont dû quitter leur maison.

Plus de 1500 bâtisses détruites

"Le feu n'est pas du tout contenu à ce stade. Le temps va changer et il va y avoir du vent et cela peut bouleverser notre travail", explique Michael Scales, porte-parole des pompiers locaux. La commune de 8000 habitants a été entièrement évacuée. D'après un premier recensement, plus de 1500 bâtiments ont été détruits, dont des commerces et beaucoup d'habitations.

Mais le bilan est loin d'être définitif. Les pompiers sont encore à pied d'œuvre dans cette ville dévastée. La chaleur est toujours aussi forte et les vents pourraient de nouveau se lever. Devant une telle situation, la gouverneure du Nouveau-Mexique a décidé de déclarer l'état d'urgence.