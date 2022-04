Fusillade à New York : qui est Frank James, l'homme qui intéresse particulièrement la police ?

L’homme, qui a des adresses dans le Wisconsin et à Philadelphie, était notamment connu pour sa rancœur envers le maire de New York, Eric Adams, ancien policier. Selon plusieurs médias américains, il a publié diverses vidéos sur YouTube, sur une chaîne appelée "prophet oftruth88", où il livre de longues tirades politiques, parfois virulentes, contre Eric Adams et diffuse ses opinions religieuses.

En trois ans, il a publié près de 400 vidéos. Selon le New York Times, il s'y livre à de longues tirades dont beaucoup traitent ouvertement de la race et de la violence, liant ces deux thèmes à l'actualité, et notamment l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la politique menée à New York par Eric Adams. Le 1er mars dernier, le suspect s’en est directement pris à l’édile, dénonçant sa politique de sécurité publique dans le métro ainsi que le manque d’aide et de soutien de la ville aux sans-abris.

Dans sa vidéo, l’homme identifié comme Frank James développe d’ailleurs l’idée selon laquelle il est particulièrement facile de commettre un crime dans le métro, affirmant même que, malgré les nombreux policiers déployés dans les stations, il "s’en sortirait quand même".