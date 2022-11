Fusillade dans une discothèque LGBT : le tireur a été désarmé "par des héros", selon la police du Colorado

Il a tué 5 personnes, en a blessé 18, avant d'être ceinturé par des clients. Le chef de la police de Colorado Springs (États-Unis), Adrian Vasquez, a tenu à les remercier. "Au moins deux personnes héroïques à l'intérieur du club se sont opposées et battues avec le suspect, et ont pu l'empêcher de continuer à tuer et à blesser d'autres clients. Nous avons une immense dette envers elles et nous les remercions", a-t-il déclaré.