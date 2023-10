"Un échec" : après la tuerie de masse du Maine, le virage à 180°C d'un élu de l'État sur l'interdiction des fusils d'assaut

Chose assez rare pour être soulignée, Jared Golden, élu démocrate du 2e district du Maine à la Chambre des représentants, a tenu un discours dans lequel il exprime des regrets sur ses positions passées : "Je me suis opposé aux efforts visant à interdire les armes de guerre mortelles comme le fusil d’assaut qu’il a utilisé pour commettre ce crime. Le moment est désormais venu pour moi d’assumer la responsabilité de cet échec". L’élu du Maine appelle désormais "le Congrès américain à interdire les fusils d'assaut" et a promis de travailler à ce projet d'interdiction.

"Aux habitants de Lewiston, à mes électeurs de tout le 2ᵉ district, aux familles qui ont perdu des êtres chers et à ceux qui ont été blessés, je demande pardon et soutien alors que je cherche à mettre fin à ces terribles fusillades", a poursuivi celui qui votait encore l’an dernier, avec une poignée de démocrates, relève CBS, contre un projet de loi visant à interdire certaines armes semi-automatiques. Le texte a été adopté par la Chambre des représentants après les fusillades dans une école d'Uvalde (Texas), un supermarché à Buffalo (New York), ou encore lors d’un défilé à Highland Park (Illinois). Jared Golden s’était également opposé à l’augmentation de la limite d’âge pour acheter un fusil semi-automatique et l’interdiction de la vente de chargeurs de grande capacité.