Hawaï : au moins six morts dans les incendies qui ravagent l'île de Maui

Les flammes ont fait plusieurs victimes. L'île de Maui, dans l'archipel d'Hawaï (États-Unis), est ravagée par des incendies depuis mardi 8 août. Des brasiers qui ont fait au moins six morts, a annoncé mercredi soir le maire de l'île Richard Bissen. "Il a été confirmé qu'il y avait eu six décès", a déclaré face à la presse l'élu, en rappelant que ce bilan n'était que provisoire, car les opérations de recherche et de secours se poursuivent sur l'île.

Alimentés par des vents violents aggravés par l'ouragan Dora, qui passe actuellement dans l'océan Pacifique, à plusieurs centaines de kilomètres au sud de l'archipel, les incendies ravagent l'île de Maui, et dans une moindre mesure celle d'Hawaï. Les flammes ont dévoré de nombreuses maisons et commerces, notamment dans la ville touristique de Lahaina, sur la côte ouest de Maui.